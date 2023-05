Bilan hebdo : l’accord céréalier en mer Noire prolongé de 2 mois

" Des denrées alimentaires vitales parviennent à certaines des personnes et des régions les plus vulnérables du monde. Ils sont importants parce que nous sommes toujours en proie à une crise du coût de la vie qui bat tous les records ", a souligné l'Onu.

(AOF) - Les contrats à terme sur le blé au Chicago Board of Trade ont reculé de 3,6% cette semaine à 6,12 dollars le boisseau grâce au renouvellement pour 2 mois de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Depuis sa signature cet été, plus de 30 millions de tonnes de produits agricoles ont été exportées par la mer Noire, zone de transit cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale.

