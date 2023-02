Bilan hebdo : Banco de México plus agressive que prévu

(AOF) - La Banque centrale mexicaine a surpris jeudi les spécialistes en continuant de relever son principal taux directeur de 50 points de base, à 11% alors qu’une augmentation de 25 points de base seulement était anticipée. Cette décision a soutenu le peso mexicain, qui a gagné 1,4% à 0,0543 dollar sur la semaine. Banco de México s’est justifiée par une inflation, hors alimentation et énergie, plus forte que prévu en janvier, et par le relèvement de ses prévisions de hausse des prix pour 2023 et 2024.

Elle envisage un ajustement du taux directeur de " moindre ampleur " lors de la prochaine réunion.

" La grande question qui se pose maintenant est de savoir où se situera le pic du cycle des taux d'intérêt, car l'inflation sous-jacente, en particulier, ne montre pas encore de signes de détente, d'où l'importance pour Banxico de rester agressive " prévient Commerzbank.