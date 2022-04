Bilan du 1er trimestre des ETF d’actions : L’énergie domine, l’innovation écrasée

Les ETF du secteur de l'énergie ont été un excellent placement pour le portefeuille des investisseurs.

À la fin du premier trimestre, quelles ont été les principales tendances sur les marchés des FNB d’actions depuis le début de l’année ?

Du côté positif, il n’est pas surprenant que les ETF du secteur de l’énergie aient été un excellent placement pour votre portefeuille, avec une hausse moyenne de 36 % et près de 5,5 milliards de dollars d’entrées. Poussés à la hausse par les forces jumelles de l’inflation et de la guerre, les 20 ETF américains les plus performants sont tous axés sur le secteur de l’énergie. Voici les 5 premiers :

United States Natural Gas Fund (UNG), +59%, -$192 millions de dollars de flux ADD

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), +53% YTD, +$577 millions de dollars de flux ADD

SPDR S&P Oil & Gas Equipment and Services ETF (XES), +52%, +$129 millions de dollars de flux ADD

iShares US Oil & Gas Equipment & Services ETF (IEZ), +49%, +$115 millions de dollars de flux ADD

Invesco Dynamic Energy Exploration and Production ETF (PXE), +45%, $53 millions de dollars de flux ADD

En excluant les ETF qui suivent les actions russes (qui sont actuellement en baisse de plus de 97% YTD, les plus grands perdants se sont concentrés dans les domaines de la disruption, de la technologie et de l’investissement thématique. Certains des concepts prospectifs ont été ramenés sur terre par la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des prix des matières premières, les changements réglementaires et l’effondrement général du secteur technologique en 2022 – en baisse de plus de 8 % depuis le début de l’année. Voici les plus grands perdants :

SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (MRAD) -26%, -18$ de flux*.

Simplify Volt Fintech Disruption ETF (VFIN), -26%, -15$ de flux*.

The De-SPAC ETF (DSPC), -27%, -770 000 $ de flux*.

Virtus Life science Biotech Clinical Trials ETF (BBC), -27 %, – 1,4 million de dollars de flux*.

Defiance NextGen Altered Experience ETF (PSY), -28%, +2,3 millions de dollars de flux.

ARK Innovation ETF (ARKK), -29%, +675 millions de dollars de flux.

Simplify Pop Culture Disruption ETF (VPOP), -30%, -31 millions de dollars de flux*.

Advisor Shares Psychedelics ETF (PSIL), -31%, +3 millions de dollars de flux*.

Les ETFs marqués d’un astérisque ont moins de 2 millions de dollars d’actifs et une activité de trading généralement faible. Cette mauvaise performance met donc leur survie en danger.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .