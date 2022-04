Bilan des ETF à revenu fixe en mars

La guerre Russie-Ukraine, les sanctions, la flambée de l'inflation et l'évolution des politiques monétaires ont été les principaux catalyseurs de ce mois de mars.

“March Madness” est un titre parfait pour les marchés mondiaux alors que nous clôturons le premier chapitre de 2022. La guerre Russie-Ukraine, les sanctions, la flambée de l’inflation et l’évolution des politiques monétaires ont été les principaux catalyseurs de ce mois de mars. Sur les marchés actions, le Dow (-4,6 %), le Nasdaq (-9,1 %) et le S&P 500 (-5,0 %) ont tous terminé solidement dans le rouge, marquant leur pire trimestre depuis le premier trimestre 2020. Pendant ce temps, sur les marchés à revenu fixe, les obligations américaines ont connu leur pire trimestre en plus de 40 ans. L’indice obligataire Bloomberg U.S. Aggregate – composé en grande partie d’obligations du Trésor américain, d’obligations d’entreprises bien notées et de titres adossés à des créances hypothécaires – a enregistré un rendement de moins 6 % en 2022 jusqu’à mercredi, en voie d’enregistrer la plus grande perte trimestrielle depuis 1980 (Source : Wall Street Journal).

En mars, la Fed a relevé le taux de 0,25 %, la première hausse du taux de référence des fonds fédéraux aux États-Unis depuis 2018, et a signalé six autres hausses cette année. Le Bureau américain des statistiques du travail a publié les données mensuelles de l’IPC américain le 10 mars 2022. Les données montrent qu’en février – l’indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains a augmenté de 0,8 %, corrigé des variations saisonnières, et a augmenté de 7,9 % au cours des 12 derniers mois, non corrigé des variations saisonnières. L’indice pour tous les articles moins les aliments et l’énergie a augmenté de 0,5 % en février (SA) ; il a augmenté de 6,4 % sur l’année (NSA).

Un autre indicateur économique important suivi par la Fed est l’indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE). L’indice PCE a augmenté de 5,4 % par rapport à l’année précédente, soit la plus forte hausse en près de 40 ans. Les responsables de la Réserve fédérale considèrent l’indice PCE comme l’indicateur d’inflation le plus fiable.

Avec ces hausses de taux, la Réserve fédérale augmente indirectement – par l’intermédiaire des banques – les coûts d’emprunt dans l’espoir d’alléger la demande des consommateurs qui pourrait pousser les prix à la hausse. Ce processus a des répercussions sur les marchés obligataires, car des taux d’intérêt plus élevés signifient une baisse des prix des obligations existantes. Par conséquent, les changements déclencheront un remaniement des stratégies des investisseurs en titres à revenu fixe, qui peut être visible en suivant les flux de fonds dans les ETF à revenu fixe.

Un autre titre qui fait le buzz sur les marchés est l’inversion de la courbe des taux, un phénomène rare où le rendement de la note à 2 ans est désormais supérieur à celui de la note à 10 ans. Cette partie de la courbe des taux est la plus surveillée par les économistes qui considèrent que l’inversion est un signal possible que l’économie se dirige vers une récession. La dernière fois que l’écart entre le taux à 2 ans et le taux à 10 ans a été en territoire négatif, c’était en 2019, avant les blocages liés à la pandémie qui ont fait entrer l’économie mondiale dans une forte récession au début de 2020.

Dans l’espace ETF, les ETF à revenu fixe ont attiré plus de 24,13 milliards de dollars d’entrées nettes entre mars 2022 et environ 35,2 milliards de dollars au total cette année. Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique se sont taillé la part du lion, en recevant 21,6 milliards de dollars du total des entrées nettes. Les FNB à revenu fixe domiciliés en Europe ont reçu 2,5 milliards de dollars, tandis que la région APAC a enregistré des sorties nettes de 50 millions de dollars. Ci-dessous, nous jetons un coup d’œil aux principaux flux d’entrées et de sorties du marché des ETF à revenu fixe américains et européens.

Parmi les principaux récepteurs d’entrées en mars, on trouve :

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 4,57 milliard de dollars

Vanguard Total Bond Market ETF (BND): 2,83 milliard de dollars

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP): 1,46 milliard de dollars

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 1,44 milliard de dollars

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF): 1,21 milliard de dollars

TLT, le plus gros bénéficiaire, cherche à suivre l’indice IDC US Treasury 20+ Year (4PM) et investit dans des obligations du Trésor américain dont l’échéance restante est supérieure à vingt ans. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,15 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Au 28 mars 2022, le taux de coupon moyen pondéré de TLT est de 2,48 %.

De l’autre côté du spectre des flux de fonds, les ETF suivants ont été parmi les plus grands perdants de flux en mars :

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): -1,12 milliard de dollars

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): -856 millions de dollars

PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund ETF (MINT): -646 millions de dollars

Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV): -521 millions de dollars

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB): -506 millions de dollars

HYG, cherche à reproduire l’indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield et investit dans des obligations de sociétés à haut rendement libellées en dollars américains. En termes d’exposition sectorielle (au 28 mars 2022), la consommation cyclique a la pondération la plus élevée (19,85%), suivie par les communications (18,42%), la consommation non cyclique (14,94%) et l’énergie (11,99%). 28,55 % des obligations d’entreprises sous-jacentes ont une échéance de 7 à 10 ans, 24,48 % de 5 à 7 ans et 22,44 % de 3 à 5 ans. Plus de la moitié des constituants sont notés BB, 33,76% B et 10,15% CCC. HYG a un ratio de dépenses total de 0,48% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Au 28 mars 2022, le taux de coupon moyen pondéré du fonds est de 5,45 %.

Parmi les ETF à revenu fixe les plus populaires en Europe en mars, on trouve :

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC): 757 millions de dollars

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (JPEA): 637 millions de dollars

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (TREX): 434 millions de dollars

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG): 365 millions de dollars

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE): 342 millions de dollars

Le premier lauréat en mars – IEAC – cherche à suivre l’indice Bloomberg Euro Corporate Bond et investit dans des obligations d’entreprises de première qualité libellées en euros (56% de notation BBB, 37% de notation A) émises dans divers pays, dont la France (20,47%), les États-Unis (19%), l’Allemagne (14,2%) et le Royaume-Uni (8,59%) – entre autres. Environ 29% des obligations sont émises par des entreprises du secteur bancaire, 14% par des entreprises opérant dans le secteur de la consommation non cyclique et le reste est réparti dans d’autres secteurs. En termes de maturité des obligations sous-jacentes, 28% arrivent à échéance dans 3-5 ans, 20% dans 5-7 ans, 17% dans 7-10 ans et 14% dans 2-3 ans.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,2 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la Bourse de Londres (IEAC, EUR ou IEBC, GBP), la SIX Swiss Exchange (IEAC, CHF), l’Euronext Amsterdam (IEAC, EUR), la Deutsche Boerse Xetra (EUN5, EUR) et la Borsa Italiana (IEAC, EUR).

Parmi les ETF à revenu fixe les moins populaires en mars, citons :

iShares China CNY Bond UCITS ETF (CNYB): -624 millions de dollars

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MINT): -544 millions de dollars

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF: -423 millions de dollars

iShares China CNY Bond UCITS ETF (CYBA): -368 millions de dollars

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (SDMXX): -297 millions de dollars

CNYB cherche à suivre l’indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank et investit dans des obligations de qualité libellées en CNY et émises par le ministère des Finances de la RPC, ainsi que dans des titres de créance émis par des banques politiques chinoises. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,35 % et se négocie sur les marchés suivants – la Borsa Italiana (CNYB, EUR), la London Stock Exchange (CNYB, GBP), la Six Swiss Exchange (CNYB, USD), l’Euronext Amsterdam (CNYB, USD) et la Deutsche Boerse Xetra (ICGB, EUR).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .