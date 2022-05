Bigben vise un résultat opérationnel courant annuel supérieur à 55 millions d'euros

(AOF) - Sur l’exercice 2021-22, clos fin mars, Bigben a vu son résultat net chuter de 45,6% à 10,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 21 millions d'euros, en haut de fourchette de l’objectif annoncé entre 19 et 21 millions d'euros. Il fait ressortir une marge de 7,6% contre 12,4%, un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio a atteint 275,7 millions d'euros, en retrait de 5,8%.

Nacon Gaming enregistre sur l'exercice un chiffre d'affaires de 155,9 millions d'euros, en retrait de 12,3%. Son résultat opérationnel courant a chuté de 41,6% à 12,9 millions d'euros.

S'agissant des perspectives, Nacon " tirera profit en 2022-23 des investissements importants consentis ces dernières années ". Du fait de la forte activité éditoriale prévue sur l'ensemble de l'exercice, les ventes seront en forte croissance avec un premier trimestre en nette hausse. Nacon a décidé de décaler Test Drive Unlimited Solar Crown au prochain exercice pour parfaire la qualité tout en visant une sortie uniquement sur PC, PlayStation5 et Xbox Series X|S. Ce décalage ne remet pas en cause les objectifs annuels et devrait assurer une poursuite de la croissance sur l'exercice 2023-24.

L'activité Accessoires de Nacon reste pour l'instant pénalisée par la pénurie de composants au niveau mondial mais verra la sortie de plusieurs nouveaux produits au 3ème trimestre 2022-23.

Dans ce contexte, le Groupe Bigben a désormais pour objectif de réaliser sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 millions d'euros. Bigben visait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 400 et 450 millions d'euros et un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 14%.

De son côté, Nacon anticipe de réaliser sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 millions d'euros.