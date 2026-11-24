Lesquin, 24 novembre 2026, 23h00
Très large soutien des actionnaires et des créanciers
de Bigben Interactive
réunis pour le vote des classes de parties affectées
sur le projet de plan de sauvegarde accélérée
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Lesquin, le 24 novembre 2026 – Bigben Interactive ( ISIN FR0000074072) ( la « Société ») annonce :
Les actionnaires et les créanciers de la Société, réunis en classes de parties affectées, ont soutenu largement le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé (le « Projet de Plan ») et l’ensemble des sept classes de parties affectées a voté en faveur du Projet de Plan à la majorité requise (au moins deux tiers des votes exprimés).
Résultats du vote des classes de parties affectées
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, et la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent Miquel, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la Société, ont transmis à la Société les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le Projet de Plan, qui figurent en Annexe 1 du présent communiqué, et sont les suivants :
-
la classe n° 1 – Prêteur Travaux a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 2 – Porteurs d’Obligations a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 3 – Prêteurs Crédit Syndiqué a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de
100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 4 – Établissements de crédit titulaires des Créances de Garanties Affectées a voté
en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 5 – Banques titulaires de garanties personnelles au titre de dettes de filiales BIGBEN INTERACTIVE (hors NACON et HSBC) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 6 – Créance de Garantie HSBC Hongkong a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
- la classe n° 7 – Détenteurs de capital a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 98,61 % des votes exprimés.
Prochaines étapes
En application des dispositions de l’article L. 626-31 du Code de commerce, la Société va solliciter auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole (le « Tribunal ») l’arrêté du Projet de Plan.
L’audience devant le Tribunal est prévue le 9 décembre 2026 et la décision sur le Projet de Plan est attendue d’ici fin décembre 2026.
Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies et arrête le Projet de Plan, ses dispositions s’appliqueront à la Société et à l’ensemble des parties affectées, y compris celles n’ayant pas voté en faveur du Projet de Plan.
Cela permettra à la Société de mettre en œuvre sa restructuration financière comme prévu, conformément à son intérêt social.
Les opérations prévues dans le cadre du Projet de Plan devraient être réalisées au cours du premier trimestre 2027.
Les principales caractéristiques des opérations sur le capital à mettre en œuvre dans le cadre du Projet de Plan sont décrites en Annexe 9 du Projet de Plan ainsi que dans le document intitulé « Modalités des opérations sur capital » disponibles sur le site internet de la Société dans la rubrique « Restructuration Financière » ( https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/restructuration-financiere/ ).
Ces opérations sur le capital feront l’objet de prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La Société continuera d’informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration financière.
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À PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
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CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025 -2026
284,5 M€
INTERNATIONAL
31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com
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Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
CONTACT PRESSE : Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 00
Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, à la situation financière ou aux besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
Annexe 1 : résultats du vote des classes de parties affectées sur le Projet de Plan
Classe n° 1 – Prêteur Travaux
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|3 167 038,91 €
|3 167 038,91 €
|100,00 %
|3 167 038,91 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 2 – Porteurs d’Obligations
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|59 762 398,00 €
|56 222 465,02 €
|94,08 %
|56 222 465,02 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 3 – Prêteurs Crédit Syndiqué
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|949 682,34 €
|949 682,34 €
|100,00 %
|949 682,34 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 4 – Établissements de crédit titulaires des Créances de Garanties Affectées
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|19 688 174,09 €
|19 688 174,09 €
|100,00 %
|19 688 174,09 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 5 – Banques titulaires de garanties personnelles au titre de dettes de filiales BIGBEN INTERACTIVE (hors NACON et HSBC)
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|1 118 459,84 €
|1 118 459,84 €
|100,00 %
|1 118 459,84 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 6 – Créance de Garantie HSBC Hongkong
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|9 015 148,80 €
|9 015 148,80 €
|100,00 %
|9 015 148,80 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 7 – Détenteurs de capital
Résultat des votes exprimés
|Pour
|Contre
|9 686 505
|98,61 %
|136 825
|1,39 %
Pièce jointe
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