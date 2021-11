Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : sanctionné après un ajustement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Bigben dévisse de 10% après un ajustement de ses objectifs 2021-22 avec un chiffre d'affaires désormais compris entre 270 et 300 millions d'euros et un ROC autour de 24 millions, compte-tenu des implications du décalage de quatre jeux pour sa filiale Nacon. Sur son premier semestre 2021-22, le groupe a vu son résultat net reculer de 28,6% à 6,9 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) baisser de 41,6% à 9,9 millions, soit une marge de 8% pour un chiffre d'affaires en repli de 8,5% à 124,2 millions. Le conseil d'administration étudie le projet d'une distribution exceptionnelle en nature sous forme d'actions Nacon qui pourrait intervenir au premier trimestre 2022. Une assemblée générale serait convoquée dans les semaines à venir à cet effet.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE Euronext Paris -9.27%