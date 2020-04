Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : revoit son objectif de ROC annuel à cause du covid Cercle Finance • 27/04/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Bigben Interactive annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour l'exercice 2019/2020, de 263,5 millions d'euros, en hausse de +7,3% par rapport à l'exercice précédent. L'impact de l'épidémie de coronavirus sur le quatrième trimestre est évident : c'est le seul qui affiche une baisse des revenus (13,8%, 51,1 millions d'euros), quand les autres progressent de 6,3% à +20,3%. 'En raison du fort impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'activité du dernier trimestre, le Groupe n'est plus en mesure d'atteindre la marge opérationnelle courante(2) communiquée précédemment. Compte-tenu des effets exceptionnels de la crise sanitaire, la société anticipe désormais un taux de ROC de l'ordre de 9% pour l'exercice 2019/20', indique le groupe.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIV Euronext Paris +3.57%