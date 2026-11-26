Bigben annonce le report au 16 décembre après Bourse de la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice 2026/2027, initialement prévue le 30 novembre, les travaux d'audit sur les comptes n'étant pas finalisés en raison des diligences supplémentaires induites par la procédure de sauvegarde accélérée.

Pour rappel, le groupe spécialisé dans l'univers du jeu vidéo avait annoncé, en début de semaine, le vote favorable de l'ensemble des classes de parties affectées sur son projet de plan de sauvegarde accélérée, ainsi que la présentation de ce projet au tribunal de commerce de Lille Métropole, prévue le 9 décembre.

Parallèlement, sa filiale Nacon fait également part du report de la publication de ses résultats semestriels, du 30 novembre au 16 décembre après Bourse, les travaux d'audit sur les comptes n'étant pas finalisés en raison des diligences supplémentaires induites par la procédure de redressement judiciaire.