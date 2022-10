Bigben, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mardi 25 octobre 2022

(AOF) - Bigben (- 13,14% à 8 euros)

Plus forte baisse du marché SRD, Bigben dévisse, sa filiale spécialisée dans les jeux vidéo, Nacon ayant lancé un avertissement sur ses résultats. En conséquence, Bigben a, lui, même été contraint d'en émettre un. Dans une note intitulée " énorme désillusion " consacrée à Nacon, Invest Securities explique que " l'effondrement du cours sur le mois écoulé (-23%, soit -37% sur 3 mois) trouve finalement son explication à la contreperformance majeure dévoilée hier "

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.