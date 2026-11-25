Bigben Interactive fait part du vote favorable de l'ensemble des classes de parties affectées sur son projet de plan de sauvegarde accélérée, ainsi que de la présentation de ce projet au tribunal de commerce de Lille Métropole, prévue le 9 décembre prochain.

Les actionnaires et les créanciers de la société, réunis en classes de parties affectées, ont largement soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé et l'ensemble des sept classes de parties affectées a voté en sa faveur à la majorité requise (au moins deux tiers des votes exprimés).

Le groupe spécialisé dans l'univers du jeu vidéo va solliciter auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole l'arrêté du projet de plan. L'audience devant le tribunal est prévue le 9 décembre et la décision sur le projet de plan est attendue d'ici à fin décembre.

Si le tribunal estime que les conditions légales sont remplies et arrête le projet de plan, ses dispositions s'appliqueront à la société et à l'ensemble des parties affectées, y compris celles n'ayant pas voté en faveur du projet de plan.

Cela permettra à Bigben de mettre en oeuvre sa restructuration financière comme prévu, conformément à son intérêt social. Les opérations prévues dans le cadre du projet de plan devraient être réalisées au cours du 1er trimestre 2027.

Parallèlement, Nacon, filiale de Bigben, a également fait état du vote favorable de 13 des 14 classes de parties affectées sur son projet de plan de redressement, la classe n° 6 n'ayant exprimé aucun vote. Le projet de plan de redressement sera présenté au même tribunal de commerce, le même jour.