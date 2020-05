Bigben : le titre profite des bons résultats annuels

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain de près de 6% aujourd'hui. La valeur affiche une performance de près de 13% sur les trois dernières séances. Bigben a réalisé un chiffre d'affaires de 263,5 ME pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), en croissance de 7,3% par rapport à l'exercice précédent.

L'EBITDA ressort à 52,5 ME, en augmentation de près de 7,6 ME, et représente un taux de 19,9% rapporté au chiffre d'affaires de l'exercice. Le Résultat Net s'établit à 16,2 ME, soit 0,82E par action, en légère baisse par rapport à l'exercice précédent.

L'analyste Oddo BHF a confirmé hier sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Bigben Interactive, après des résultats en ligne avec les attentes.

'La situation financière du groupe est très saine avec un cash net qui ressort à 43.4 ME à fin mars 2020 (contre 47.8 MEe) après déduction d'une dette brute de 74.7 ME (hors IFRS 16) ; bénéficiant principalement de l'augmentation de capital de la filiale Nacon via l'IPO qui a permis de lever 109 ME', apprécie le broker.

Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel de +55%.

L'analyste EuroLand Corporate a annoncé ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Bigben Interactive, tout en confirmant sa recommandation 'Achat'. La cible du broker passe ainsi de 15 à 18 euros.

'Les deux principales activités ne suivent pas la même trajectoire avec un EBE Gaming de 48,4 ME (+45%) et un EBE Audio /Telco de 4,1 ME (-64,3%) compte tenu de tendances de marché qui se sont accentuées pendant le confinement (bonne dynamique des jeux en ligne et attentisme sur les accessoires mobiles)', retient EuroLand.