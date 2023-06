Bigben : le dividende en nature d’actions Nacon mis en paiement le 28 juillet

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.

A l'issue de cette opération, Bigben Interactive conserverait environ 60,87% du capital social et 71,48% des droits de vote de Nacon.

(AOF) - Le Conseil d’administration de Bigben Interactive propose à ses actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle convoquée pour le 21 juillet 2023 d’approuver la distribution d’un dividende en nature sous la forme d’actions Nacon à concurrence d’une action Nacon pour cinq actions Bigben Interactive détenues. Cette distribution de dividende en nature d’actions Nacon sera mise en paiement le 28 juillet 2023. Les actions Nacon ainsi distribuées représenteraient environ 4,25% du capital et des droits de vote de cette dernière.

