Bigben: lancement du jeu 'Paranoia: Happiness is Mandatory'

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive, la société mère de Nacon, fait part de la sortie, le 21 décembre sur PC dans le monde entier, de 'Paranoia: Happiness is Mandatory', une adaptation en jeu vidéo du jeu de rôle sur table créé en 1984 par Dan Gelber, Greg Costikyan et Eric Goldberg.



'Paranoia est inspiré des oeuvres de Kafka, Orwell et Huxley, et aborde les problèmes posés par une population contrôlée par L'Ordinateur, une Intelligence Artificielle paranoïaque et irrationnelle, un sujet central dans notre société actuelle', explique l'éditeur de jeux vidéo.





