BIGBEN INTERACTIVE: résultat net en repli mais activité en hausse

(AOF) - BigBen Interactive a publié un résultat net pour l'exercice 2019-2020 (clos au 31 mars) de 16,2 millions d'euros, en baisse de 6,3%. Il a été amputé par des éléments non récurrents de 2,9 millions d'euros, dont 2,3 millions de charges liées aux plans d'actions gratuites, par une charge financière nette de 1,1 million et par un impôt sur les résultats de 3,5 millions. En revanche, le chiffre d'affaires progresse de 7,3% à 263,5 millions d'euros, favorisé par la dynamique des activités Gaming et Audio et par le succès des produits de la gamme Force pour le Mobile.

La marge brute progresse de +11,6% grâce notamment à la forte croissance des ventes digitales de jeux. Celles-ci ont également soutenu la croissance de Nacon - Gaming (+14,4%).

L'EBITDA ressort à 52,5 millions d'euros, en augmentation de près de 7,6 millions, et représente 19,9% du chiffre d'affaires.

Les dotations aux amortissements consécutives aux investissements réalisés pour le développement du catalogue de jeux ont entraîné une hausse plus modérée du Résultat Opérationnel Courant (+9,0%) à 23,7 millions d'euros. Celui-ci représente 9,0% du chiffre d'affaires contre 8,9% en 2018/19, une performance inférieure à l'objectif initialement fixé, en raison essentiellement de la forte baisse d'activité au 4ème trimestre en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Dans ce contexte, Bigben a décidé d'allonger d'une année son plan "BIGBEN 2022", désormais baptisé Le plan "BIGBEN 2023". Celui-ci s'appuiera sur le développement de son pôle Nacon-Gaming et le renouvellement profond des gammes de son pôle Bigben-Audio/Telco avec les objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 d'un chiffre d'affaires égal à 350 millions d'euros et d'un taux de ROC égal à 13%, mettant l'accent sur l'amélioration régulière de la Marge Opérationnelle Courante.

Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, le groupe a décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019-2020

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Jeux vidéo

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.