Bigben Interactive, plus forte baisse du marché SRD à la clôture du mardi 25 octobre 2022

(AOF) - Bigben Interactive (- 12,16% à 8,09 euros)

Plus forte baisse du marché SRD, Bigben a dévissé, sa filiale spécialisée dans les jeux vidéo, Nacon ayant lancé un avertissement sur ses résultats. En conséquence, Bigben a lui-même été contraint d'en émettre un. Dans une note intitulée " énorme désillusion " consacrée à Nacon, Invest Securities explique que " l'effondrement du cours sur le mois écoulé (-23%, soit -37% sur 3 mois) trouve finalement son explication dans la contreperformance majeure dévoilée hier."

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.