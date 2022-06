Bigben Interactive annule 3,51% de son capital

La révolution du métavers - Ubisoft a réalisé une première étape dans la concrétisation de son métavers à travers le lancement d’Ubisoft Quartz, une plateforme où les joueurs pourront se procurer des objets virtuels certifiés et traçables sur une blockchain. De nouveaux acteurs ont levé ces derniers mois des centaines de millions de dollars. Leurs jeux (« Axie Infinity » ou «Blankos Block Party»), encore confidentiels, permettent aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs avatars ou de parcelles de terrain virtuel, qu’ils peuvent ensuite revendre à d'autres joueurs. Niantic, éditeur du jeu vidéo «Pokémon Go», vient de lever 300 millions de dollars pour financer des firmes opérant dans le métavers. La société s’est rapidement positionnée sur cette technologie dont est issu «Pokémon Go», qui a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus depuis sa sortie.

(AOF) - Le Conseil d’administration de Bigben Interactive, réuni le 30 mai 2022, a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte en date du 30 juillet 2021, décidé de réduire le capital social de la Société, par voie d’annulation de 680.751 actions auto-détenues, rachetées entre le 7 janvier 2022 et le 27 mai 2022 et représentant environ 3,51% du capital social de Bigben Interactive.

