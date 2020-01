Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : hausse de +6,3% du CA trimestriel Cercle Finance • 20/01/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires du groupe Bigben s'affiche à 85,4 millions d'euros pour le 3e trimestre de son exercice 2019/2020. Les revenus sont ainsi en hausse de +6,3%. 'Bigben confirme son projet d'introduction en bourse de Nacon, lui permettant, en levant des fonds, d'accélérer significativement la croissance de son activité Gaming. Le calendrier de cette introduction en bourse dépendra des conditions de marché, étant précisé que Bigben entend conserver le contrôle de Nacon à l'issue de cette éventuelle opération', indique notamment le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIV Euronext Paris +0.13%