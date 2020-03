Bigben : Euroland Corporate remonte sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Euroland Corporate confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre Bigben Interactive, après le succès de l'introduction en Bourse de sa filiale Nacon.

'Avec cette IPO, Nacon s'est dotée des capacités financières nécessaires pour délivrer son plan de croissance (CA de 180/200 ME d'ici 2022/23 avec une MOC supérieure à 20%) et financer ses investissements prévus autour de 40/50 ME dès 2020/21 (vs 29,4 ME en mars 2019 et 32 ME estimé en 2020)', analyse Euroland Corporate.

L'objectif de cours sur le titre Bigben, qui conserve 78,17% de Nacon, passe ainsi de 18,60 à 20 euros.