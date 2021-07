Bigben et Nacon reculent dans le sillage des revenus trimestriels

(AOF) - Les actions Bigben et Nacon reculent de respectivement 5,79% à 14,98 euros et 2,90% à 5,03 euros. Bigben a réalisé au premier trimestre, clos fin juin de l'exercice 2021-2022, un chiffre d'affaires de 56,7 millions d'euros, en hausse de 2,8 %, soutenu par les accessoires mobile et audio. Sa filiale cotée, Nacon, spécialiste du jeux vidéo, a réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 millions d'euros, en repli de 11,3% en raison d'un effet de base défavorable.

L'activité jeux affiche un chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros en recul de 16% face à un premier trimestre 2020-2021 dont les ventes du back catalogue avaient été boostées de 340% par le confinement. L'activité Accessoires enregistre un chiffre d'affaires de 20,6 millions d'euros en baisse de 8,8%, l'implantation des casques RIG aux USA ayant généré un chiffre d'affaires très élevé en période de confinement au premier trimestre 2020-2021.

Bigben a confirmé ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires compris entre 360 et 390 millions d'euros et d'une rentabilité opérationnelle courante supérieure à 14%. Pour l'exercice 2021-2022 en cours, il table également toujours sur un objectif de chiffre d'affaires entre 300 et 320 millions d'euros avec une rentabilité opérationnelle courante de 13%.