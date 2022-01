Bigben et Nacon en berne : un retour de la croissance insuffisant

(AOF) - Bigben perd 4,98% à 16,78 euros tandis que sa filiale spécialisée dans les jeux vidéo, Nacon, cède 3,60% à 5,63 euros. Si les deux sociétés ont renoué avec la croissance au troisième trimestre, clos fin décembre, la performance de Nacon est « quelque peu décevante », selon Midcap Partners. En Bourse, le recul de Bigben et de Nacon n'est pas isolé, les autres éditeurs de jeux vidéo baissent également, dont Ubisoft.

Les ventes de l'ensemble du groupe sont en progression de 4,5% sur la période à 91,3 millions d'euros. Nacon a connu une croissance de 5,2% à 51,2 millions d'euros et le pôle Bigben AudioVidéo/Telco, de 3,5% à 40,1 millions d'euros.

A l'issue du quatrième trimestre, le groupe Bigben prévoit d'atteindre les objectifs annoncés lors de la publication des résultats semestriels 2021/22.

Bigben vise un chiffre d'affaires compris entre 270 et 300 millions et un résultat opérationnel courant (ROC) autour de 24 millions, soit une marge de 8,4% en milieu de fourchette. Nacon cible un chiffre d'affaires compris entre 150 et 180 millions d'euros et un ROC aux environs de 20 millions d'euros, soit un taux de résultat opérationnel courant de 12,1% en milieu de fourchette.

" Le bas de fourchette nous semble aujourd'hui le plus probable ", prévient Micap Partners à propos de Nacon.

Pour 2022/23, le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio anticipe une forte progression de ses ventes sur ses deux pôles d'activités avec un chiffre d'affaires qui devrait être compris entre 400 et 450 millions d'euros et un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 14%.

Cette croissance proviendra notamment d'une activité éditoriale très soutenue de Nacon Gaming (sorties de plus de 15 jeux sur l'exercice) et d'un pôle Bigben AudioVidéo/Telco dynamisé par la bonne orientation du marché des smartphones 5G et par l'intégration de Metronic en année pleine.

Réagissant à cette publication, Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et relevé son objectif de cours de 24,4 euros à 24,7 euros sur Bigben. " Cette publication ne réserve pas de surprise, de sorte que la thèse d'investissement sur Bigben est inchangée ", explique le bureau d'études. Selon lui, Bigben permet d'acheter du Nacon avec décote, même si cette dernière se réduit (20% contre 40% il y a 1 an).

Midcap Partners a, lui, abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver et maintenu son objectif de cours de 19 euros sur Bigben. L'analyste a justifié sa décision par la relative surperformance du groupe par rapport à sa fille (-12% sur un an vs -25% pour Nacon) ainsi qu'à un potentiel de hausse désormais plus limité.