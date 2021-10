Bigben et Nacon confirment leurs objectifs annuels

(AOF) - Au deuxième trimestre 2021/2022, clos fin septembre, Bigben a enregistré un chiffre d’affaires de 67,3 millions d'euros, soit un recul de 16,5%. Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio souligne la base de comparaison élevée pour Nacon Gaming et pour l’Audio / Telco. Sa filiale cotée, Nacon, spécialiste du jeux vidéo, a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 millions d'euros, en recul de 19,5%.

La société justifie cette baisse par un effet de base défavorable et la situation du marché américain, fortement impacté par les perturbations de la chaîne logistique Asie/USA.

Sur la période, l'activité Jeux vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 millions en recul de 18,7% par rapport à un deuxième trimestre 2020/21 " dont les ventes avaient été boostées par une actualité éditoriale plus importante ". L'activité Accessoires a enregistré un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros, en repli de 20,1%.

Le pôle Audio-Telco a enregistré un chiffre d'affaires de 28,2 millions d'euros en baisse de 11,9% par rapport au deuxième trimestre 2020/21 " qui avait bénéficié des ventes de rattrapage post confinement ".

Bigben a confirmé ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires entre 300 et 320 millions d'euros et un taux de résultat opérationnel courant (ROC) de 13%. Grâce aux objectifs 2022/23 de Nacon Gaming, le Groupe Bigben confirme également les objectifs de son exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires (hors Metronic, récemment acquis) compris entre 360 et 390 millions d'euros et un taux de ROC supérieur à 14%.

Parallèlement à la publication de sa maison-mère, Nacon a confirmé ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 millions d'euros et un taux de ROC de 20%. Il a aussi réaffirmé pour l'exercice 2022/23 son objectif d'un chiffre d'affaires entre 230 et 250 millions d'euros ainsi qu'un taux de ROC supérieur à 20%.