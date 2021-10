Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : en recul après son CA du 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Bigben recule de 5% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2021-22, soit une baisse de 16,5% compte tenu d'une base de comparaison élevée pour Nacon Gaming et pour l'Audio / Telco. Sur l'ensemble du premier semestre comptable, le chiffre d'affaires du groupe d'accessoires et de jeux vidéo s'établit à 124 millions d'euros, soit un recul de 8,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Bigben confirme ses objectifs 2021-22 avec un chiffre d'affaires entre 300 et 320 millions d'euros et un taux de ROC de 13%, ainsi que ses objectifs 2022-23 d'un chiffre d'affaires (hors Metronic) entre 360 et 390 millions et d'un taux de ROC supérieur à 14%.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE Euronext Paris -5.17%