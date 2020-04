Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : en hausse, un analyste (à l'achat) revoit la cibl Cercle Finance • 29/04/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le titre Bigben avance ce mercredi de +3%, même si l'analyste EuroLand Corporate a revu ce jour son objectif de cours sur le titre Bigben Interactive, mais précisé qu'il reste à l'achat sur la valeur. 'Les ventes [en 2019/2020] en distribution physique ont été particulièrement affectées par la fermeture des magasins mais on note une très bonne dynamique des ventes sur le digital. Compte tenu d'un effet mix produits favorable, la marge devrait être toutefois relativement préservée', estime le broker. La cible d'EuroLand Corporate passe ainsi de 20 à 15 euros.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIV Euronext Paris +3.45%