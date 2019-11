Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : en baisse, mais un analyste reste positif Cercle Finance • 27/11/2019 à 15:49









(CercleFinance.com) - Le titre Bigben recule ce mercredi de -1,3% à Paris, même si l'analyste EuroLand Corporate confirme sa recommandation 'achat' sur la valeur, notant de 'très bons semestriels', portés 'par l'édition de jeux vidéo' et accompagnés de l'annonce du projet d'IPO de sa filiale Nacon. 'Avec la finalisation du regroupement des actifs jeux sous Nacon, Bigben annonce le projet de l'introduction en bourse de cette filiale qui a réalisé un CA 2018/19 de 113,1 ME et une MOC 18/19 de 11,1%. Sans indication précise, nous comprenons que l'opération serait pour début d'année prochaine. Malgré le rerating récent du titre, nous demeurons positifs', indique l'analyste. EuroLand Corporate confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros sur le titre.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIV Euronext Paris -1.74%