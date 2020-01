Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben : en baisse, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 21/01/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - Le titre Bigben recule ce mardi de -4,5%, après la publication d'un CA trimestriel qui a pourtant amené l'analyste Oddo BHF à confirmer sa recommandation 'achat' sur celui-ci. Oddo BHF a ainsi noté un T3 'porté par le Gaming et l'Audio', mais marqué tout de même par une 'déception sur le Mobile'. Bigben Interactive a en effet publié hier soir son CA T3 2019/20, lequel ressort en hausse de +6.3% à 85.4 millions d'euros. '[Le CA est] inférieur à notre attente de 93.8 MEe (+16.8%e). Cet écart s'explique principalement par la branche Mobile qui affiche un repli de 10.8% alors que nous attendions +10%e. Les autres pôles performent bien sur le trimestre avec le Gaming qui progresse de 19.2% et l'Audio de 19.5%', relève le broker. 'Cette publication -quoique décevante sur le Mobile- ne met pas en cause le profil de croissance rentable du groupe. Nous restons dans l'attente du projet de cotation de la filiale Nacon (aucun update sur les modalités ou sur le calendrier n'est communiquée à ce stade)', commente Oddo BHF, qui confirme son objectif de cours de 18 euros sur le titre, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +14%.

Valeurs associées BIGBEN INTERACTIV Euronext Paris -6.33%