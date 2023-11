Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben: EBITDA en progression au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Bigben Interactive publie un résultat net presque divisé par trois (-63,9%) à 2,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, mais avec un EBITDA en progression de 18,7% à 32 millions, soit 25% du chiffre d'affaires contre 19,4% un an auparavant.



Son taux de marge brute, sous l'effet d'un mix-produits plus favorable, s'est amélioré de près de deux points à 48,6% pour un chiffre d'affaires de 131,1 millions d'euros, en retrait de 5,4% en données non IFRS.



Compte tenu du rebond attendu au second semestre pour Nacon et des perspectives favorables de Bigben Audio-Vidéo/Telco, le groupe confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-24.





Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE Euronext Paris +0.43%