Bigben: bien orienté après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive gagne 3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 18,3% à 94,1 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice 2023-24 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023).



Cette croissance, portée par le dynamisme de Nacon Gaming (+43,3%) qui a plus que compensé la faiblesse de Bigben Audio / Telco (-8,6%), permet de porter le cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours à 222,2 millions d'euros (+1,9%).



Compte tenu des tendances attendues sur l'ensemble du second semestre, période devant être marquée par la sortie de plus d'une dizaine de jeux, le groupe confirme ses perspectives de croissance forte du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-24.





