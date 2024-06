Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bigben: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Bigben s'adjuge plus de 6% après la publication d'un résultat net de 21 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, contre 13 millions précédemment, avec un EBITDA représentant 26,7% de son chiffre d'affaires contre 19,5% l'exercice dernier.



Le chiffre d'affaires de l'éditeur et concepteur d'accessoires de jeux video s'est élevé à 295 millions d'euros, en croissance de 4,1%, une hausse de 9,4% pour Nacon ayant plus que compensé un léger repli de 2,5% pour Bigben Audiovidéo/Telco.



Prévoyant la sortie d'une quinzaine de jeux en 2024-25 chez Nacon, Bigben se dit 'confiant dans sa capacité à poursuivre son développement avec une croissance de son activité et une progression de son résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice'.





Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE 3.20 EUR Euronext Paris +3.73%