Bigben: baisse de près de 13% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive annonce un chiffre d'affaires en hausse de 1,2% à 218,1 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, avec toutefois une baisse de 12,8% à 79,5 millions sur son seul troisième trimestre.



Ce retrait a été entrainé principalement par sa filiale Nacon Gaming (-19,6%), dont les ventes de jeux vidéo et d'accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs.



Néanmoins, compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-24, le groupe anticipe une croissance forte et réaffirme sa confiance dans le prochain exercice.





Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE Euronext Paris -2.45%