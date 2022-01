Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bigben: annulation et programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - Bigben Interactive annonce avoir décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 188.979 actions auto-détenues, rachetées entre le 9 septembre et le 31 décembre 2021 et représentant environ 0,97% du capital social de la société.



Postérieurement à l'annulation de 188.979 actions, le capital social est divisé en 19.380.484 actions et le nombre d'actions détenues directement ou indirectement est de 9.901, soit environ 0,05% du capital social.



Bigben annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, programme dont la durée a été fixée jusqu'au 29 janvier 2023. Dans cette perspective, elle a confié un mandat d'acquisition de titres à un prestataire de services d'investissement, CIC Market Solutions.





