Bigben: annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social, par voie d'annulation de 680.751 actions auto-détenues, rachetées entre le 7 janvier et le 27 mai, et représentant environ 3,51% du capital social du groupe.



L'ensemble des actions annulées ont été rachetées sur le marché d'Euronext à Paris, conformément au mandat d'acquisitions de titres confié à CIC Market Solutions, dans le cadre du programme de rachat d'actions.



Immédiatement après l'annulation de ces actions, le nombre d'actions composant le capital social de Bigben Interactive s'élève à 18.699.733 titres auxquelles sont attachés 21.465.092 droits de vote bruts.





