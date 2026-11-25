Communiqué de presse
Lesquin, 25 novembre 2026, 18h00
BIGBEN ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION
DE SES RESULTATS SEMESTRIELS 2026/2027
AU 16/12/2026 APRES BOURSE
Lesquin, le 25 novembre 2026 – Bigben (la « Société ») (ISIN FR0000074072) annonce ce jour le report de la publication de ses résultats semestriels pour l’exercice 2026/2027.
La publication des comptes semestriels 2026/2027, initialement prévue le 30 novembre 2026, est reportée au 16 décembre 2026 après bourse, les travaux d’audit sur les comptes semestriels n’étant pas finalisés à ce jour en raison des diligences supplémentaires induites par la procédure de sauvegarde accélérée.
Prochain communiqué :
Résultats semestriels 2026/2027, le 16 décembre 2026 (après Bourse)
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À PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
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284,5 M€
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Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
CONTACT PRESSE : Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 00
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