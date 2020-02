Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Big Lots : baisse de 11% du BPA au 4e trimestre Cercle Finance • 28/02/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Big Lots publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de 11% à 2,39 dollars par action, un niveau légèrement inférieur à sa fourchette cible qui allait de 2,40 à 2,55 dollars. A un peu moins de 1,61 milliard de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel est resté atone en données publiées (+0,1%), mais s'est tassé de 0,9% à surface comparable, alors qu'il en anticipait une évolution 'légèrement positive'. Big Lots affiche ainsi un BPA ajusté de 3,67 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, et table sur 3,20 à 3,40 dollars pour l'année en cours, prévision qui ne tient pas compte de l'impact du coronavirus au-delà du premier trimestre.

