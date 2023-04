Bientôt la fin du cycle de resserrement et une nouvelle baisse des rendements , selon Robeco

(AOF) - « Le compte à rebours final se rapproche d'une pause dans les cycles de hausse des principales banques centrales », affirme Robeco dans une note, prévoyant qu’ « une nouvelle baisse des rendements s'annonce ». Selon le gérant, la Fed est dans la phase finale de son cycle de hausse des taux d'intérêt, tandis qu’il entrevoit deux potentielles hausses supplémentaires de 25 points de base de la part de la BCE, et que la BoJ « se prépare à faire pivot ».

" La Fed et la BCE approchent de la fin de leurs cycles de resserrement respectifs, une pause de la BCE étant toujours un peu plus lointaine en raison d'une inflation de base et d'une évolution des salaires plus stables dans la zone euro ", affirme Robeco. Selon le gérant, " le potentiel de repli de l'inflation est plus important aux États-Unis qu'en Europe ", ce qui suggère également que la Fed " réduira probablement plus tôt ses taux directeurs lorsque la récession frappera enfin ".

Les rendements obligataires mondiaux sont repartis à la baisse après la liquidation de février, après que le resserrement des conditions de prêt bancaire semble avoir réduit la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique. " Un nouveau recul des rendements se profile à l'horizon " conclut Robeco.