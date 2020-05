Bienprévoir.fr rachète Primaliance

(AOF) - Le courtier Bienprévoir.fr a acquis Primaliance auprès de Foncia. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Primaliance est une plateforme spécialisée dans l'information, le conseil et la distribution de parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), mais aussi d'OPCI (Organismes de Placement Collectif en Immobilier), et SCI de rendement. Cette opération de croissance externe permet à Bienprévoir.fr de compléter son offre de services auprès de ses clients.

"En associant ces deux marques, Bienprévoir.fr et Primaliance d'ores et déjà très fortes sur Internet, nous créons un acteur qui pèse plus de 100 millions d'euros de collecte annuelle", se réjouit Jonathan Levy, président et co-fondateur de Bienprévoir.fr.