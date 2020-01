"Bien sûr que nous sommes sous un régime autoritaire", insiste Ségolène Royal

Invitée mardi matin de LCI, l'ancienne ambassadrice des pôles a fustigé un "gouvernement (qui) se montre incapable de prendre en considération les angoisses des Français".

Ségolène Royal, le 23 janvier à Marseille. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Ségolène Royal persiste et signe. Après avoir été démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles vendredi dernier, l'ancienne ministre de l'Environnement a déclaré qu'on vivait dans un "régime autoritaire" avec "un pouvoir qui n'écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir".

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir l'actuelle ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, selon qui sa prédécesseure a franchi "la ligne rouge" . "Je pense que c'est très grave qu'une femme politique comme Ségolène Royal dise des choses de ce type", a-t-elle estimé mardi 28 janvier sur RTL.

Interrogée quelques instants plus tard sur LCI sur la réaction de la ministre, Mme Royal n'a pas hésité à réitérer ses propos. "C'est pourtant ce que 78% des Français pensent, sur la base de leur vécu", a-t-elle répondu dans un premier temps. "Bien sûr que nous sommes sous un régime autoritaire. Qu'est-ce qu'un régime autoritaire ? C'est un régime qui n'écoute pas", a-t-elle développé.

"Regardez ce qui se passe dans la rue, les conflits sociaux depuis deux ans et demi. Et ce gouvernement se montre incapable de prendre en considération les angoisses des Français. (...) Au lieu de faire des digressions sur le vocabulaire, il vaudrait mieux que le gouvernement règle les problèmes en France avec plus de justice", a-t-elle estimé alors que la journaliste Élizabeth Martichoux assurait qu'il s'agissait d'un vocabulaire correspondant à une "dictature".

Concernant l'accusation de mettre en doute la démocratie, elle a répondu : "On verra bien si j'abîme la démocratie. Les Français ont leur bulletin de vote et les élections municipales leur donneront l'occasion de sanctionner le gouvernement. "

Très critique de l'exécutif, Ségolène Royal a été démise vendredi, en Conseil des ministres, de ses fonctions d'ambassadrice des pôles qu'elle occupait depuis 2017 sur nomination d'Emmanuel Macron. Elle est par ailleurs visée par une enquête préliminaire sur l'usage fait des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles. Finaliste de la présidentielle de 2007, elle a répété plusieurs fois ces derniers mois qu'elle pourrait être candidate à celle de 2022.