Biélorussie-Macron dit à Poutine "sa très grande préoccupation"

PARIS, 12 août (Reuters) - Emmanuel Macron a fait part mercredi à Vladimir Poutine de "sa très grande préoccupation sur la situation en Biélorussie et la violence opposée aux citoyens lors des élections", trois jours après la réélection du président Alexandre Loukachenko, contestée par la rue, a déclaré l'Elysée. L'opposition manifeste depuis dimanche contre la réélection d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 dans l'ex-république soviétique, à l'issue d'un scrutin entaché d'accusations de fraudes massives. Lors de son entretien téléphonique avec le chef du Kremlin, Emmanuel Macron a "souligné la nécessité de retrouver la voie du dialogue", a précisé l'Elysée. En dépit de relations difficiles entre Moscou et Minsk, Vladimir Poutine a été l'un des premiers dirigeants à féliciter Alexandre Loukachenko pour sa réélection. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

