Biélorussie-Loukachenko promet un nouveau scrutin après une réforme constitutionnelle

MINSK, 17 août (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a promis lundi qu'une nouvelle élection présidentielle aurait lieu après une réforme de la Constitution, rapporte l'agence de presse RIA. Le chef de l'Etat, dont la réélection contestée le 9 août a donné lieu à des manifestations d'une ampleur sans précédent, avait exclu quelques heures plus la tenue d'un nouveau scrutin. (Andrei Makhovsky et Gabrielle Tétrault-Farber, version française Jean-Philippe Lefief)

