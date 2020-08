Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Loukachenko ordonne aux forces de l'ordre de mettre fin à la contestation Reuters • 19/08/2020 à 14:05









MINSK, 19 août (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a ordonné mercredi au ministère de l'Intérieur de mettre fin aux troubles qui ont éclaté à Minsk après sa réélection contestée, rapporte l'agence de presse Belta. Le chef de l'Etat a également ordonné un renforcement de la sécurité à la frontière pour empêcher l'intrusion de "combattants et d'armes". Il a en outre annoncé que des salariés de la presse étatique qui s'étaient mis en grève dans le cadre des manifestations ne seraient pas autorisés à reprendre leur travail, ajoute Belta. (Andrei Makhovsky et Polina Ivanova, version française Jean-Philippe Lefief)

