Biélorussie-Loukachenko dit avoir demandé des armes à Poutine

MOSCOU, 16 septembre (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dont la réélection est contestée depuis plus d'un mois, a dit mercredi avoir demandé de nouveaux armements à Vladimir Poutine. "J'ai également demandé au président de la Russie plusieurs nouveaux types d'armes", a-t-il déclaré sans en préciser le type, lors d'un entretien avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, à Minsk. "Nous pouvons maintenir la situation sous contrôle non seulement en Biélorussie, mais le long de nos frontières", a ajouté le chef de l'Etat, selon l'agence de presse officielle Belta. Vladimir Poutine, qui l'a reçu lundi à Sotchi, a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars à la Biélorussie. Les deux armées procèdent actuellement à des manoeuvres conjointes qui doivent s'achever à la fin du mois. Alexandre Loukachenko a souhaité que ce type d'exercices ait lieu plus souvent. Il a en outre répété qu'un nouveau scrutin présidentiel pourrait avoir lieu lorsque la Constitution aura été réformée. (Andrey Ostroukh, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

