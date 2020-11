Biden et Pfizer font grimper le pétrole... mais chuter l'or

(AOF) - L'or chute de plus de 4,5% ce soir au NYMEX, à 1 862,30 dollars l'once, soit son plus gros repli journalier depuis début août. A l'inverse, le baril de WTI gagne 9,8% à 40,99 dollars, son plus fort gain depuis le mois de mai. Un phénomène provoqué par l'officialisation de la victoire de Joe Biden à la Maison Blanche et les résultats probants du candidat vaccin de Pfizer contre le covid-19, dévoilés ce matin. Les investisseurs parient ainsi sur une reprise économique plus vigoureuse, les incitant à retrouver le goût du risque.