Biden dévoilera la semaine prochaine son équipe économique

WILMINGTON, Delaware, 25 novembre (Reuters) - Joe Biden dévoilera la semaine prochaine la composition de l'équipe d'économiste qui l'entoureront lorsqu'il aura intégré la Maison blanche, ont déclaré des membres de l'équipe de transition chargée de préparer son arrivée à la présidence. Le démocrate a fait savoir qu'il nommerait son proche collaborateur Antony Blinken au poste de secrétaire d'Etat, ainsi que Jake Sullivan en tant que conseiller à la sécurité nationale, Linda Thomas-Greenfield comme ambassadrice à l'Onu et encore Alejandro Mayorkas au poste de secrétaire à la Sécurité intérieure. L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry a été également désigné représentant spécial pour le climat et siègera au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Joe Biden a également dit la semaine dernière avoir arrêté son choix pour le poste de secrétaire au Trésor, qu'il ferait connaître aux alentours de la fête de Thanksgiving ce jeudi. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen devrait être désignée. (Simon Lewis; version française Nicolas Delame)

