BIC vise une hausse de 5% à 7% de l'activité cette année

(AOF) - Entre 2019 et 2020, le résultat net, part du groupe, de Bic, est passé de 176,1 millions d'euros à 93,7 millions d'euros. Le résultat d'exploitation normalisé a atteint 229,1 millions d'euros, en nette baisse par rapport à 2010 où il s'était élevé à 331,8 millions d'euros. Il a représenté une marge d'exploitation normalisée : 14,1 % contre 17% en 2019. Le chiffre d'affaires du spécialiste des biens de grande consommation a atteint 1,628 milliards d'euros, en repli de 12,6 % à base comparable.

Cette année, le groupe prévoit le maintien d'un environnement incertain et volatile, en particulier au cours du premier semestre, les effets de la Covid-19 continuant d'impacter la dynamique des réseaux de distribution et les habitudes d'achat des consommateurs sur nos principaux marchés.

Son objectif est d'atteindre entre +5% et +7% de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants en 2021. Conformément à l'objectif fixé dans le plan Horizon, la génération de flux de trésorerie disponible de l'exercice 2021 devrait être supérieure à 200 millions d'euros, grâce à l'amélioration des marges d'exploitation et à un contrôle strict des investissements industriels et du besoin en fonds de roulement.

