BIC vise 5% de croissance dans le cadre de son nouveau plan stratégique

(AOF) - BIC dévoile aujourd'hui « Horizon », son nouveau plan stratégique destiné à stimuler la croissance et à assurer une rémunération solide des actionnaires. Grâce à celui-ci, le spécialiste des biens de grande consommation souhaite atteindre une trajectoire de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 5% (mid-single digit). Il compte en outre réaliser des acquisitions ciblées visant à renforcer les activités existantes et à se développer dans des catégories adjacentes, avec une moyenne de 100 millions d'euros investis annuellement.

Ce plan comprend 50 millions d'euros d'économies annualisées à horizon 2022, dont 80% seront réalisées en 2020 et 2021.

La société prévoit de générer au moins 200 millions d'euros de flux nets de trésorerie par an jusqu'en 2022.

Dans le cadre de sa politique de rémunération des actionnaires, Bic a pour objectif, un ratio de distribution pour le dividende ordinaire (pay-out) compris entre 40% à 50% du bénéfice par action normalisé et des rachats réguliers d'actions.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.