Bic: vers l'acquisition de la totalité du capital d'AMI

(CercleFinance.com) - BIC annonceavoir signé unaccordafin de pouvoir acquérir la totalité du capital d'AMI(Advanced Magnetic Interaction), une société française spécialiste de la technologie d'interaction augmentée.



Lafinalisationde l'acquisition reste néanmoins subordonnée à la satisfaction de certaines conditions.Leclosingest prévu avant la fin du troisième trimestre 2022.



Créée en 2014, la société AMIexploite de manière inéditela technologie magnétométrique pour permettre un suivi préciset en temps réeldes tracés,sans électronique embarquée dans les appareils.



Cette technologie répondà la demande croissante des consommateurs pour des accessoires numériques simples d'utilisation, durables et sécurisés.





