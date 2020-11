BIC signe une promesse de vente pour son siège social de Clichy

(AOF) - BIC a signé avec BNP Paribas Real Estate et Citallios une promesse de vente de son siège social et du site de BIC Technologies basés à Clichy-La-Garenne. Le montant de la cession s'élève à 175 millions d'euros, représentant une plus-value brute estimée à environ 169 millions d'euros.

Lancé fin décembre 2019 par BIC, l'appel d'offre remporté par BNP Paribas Real Estate et Citallios portait sur la vente en l'état des sites BIC de Clichy représentant une emprise foncière d'environ 3.8 ha. La signature définitive de la vente est prévue au cours du premier trimestre 2021.

BIC, qui reste attaché à son ancrage historique à Clichy, avait annoncé, début février 2020 la prise à bail en BEFA d'une grande partie de l'immeuble eConic à Clichy, situé porte de Clichy afin d'y héberger dès 2022 l'ensemble des équipes de son siège social.

"Cet immeuble certifié BREEAM offrira tout le confort et les infrastructures permettant plus de collaboration et de créativité", indique BIC. Les travaux sont en cours et le déménagement des équipes BIC est prévu pour le deuxième trimestre 2022. L'équipe de BIC Technologies déménagera sur le site de BIC à Montévrain.

