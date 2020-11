Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : signe une promesse de vente pour son siège social Cercle Finance • 09/11/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Bic annonce avoir signé aujourd'hui avec BNP Paribas Real Estate et Citallios une promesse de vente de son siège social et du site de Bic Technologies basés à Clichy-La-Garenne. Le montant de la cession s'élève à 175 millions d'euros, représentant une plus-value brute estimée à environ 169 millions d'euros. La signature définitive de la vente est prévue au cours du premier trimestre 2021. Bic avait annoncé, début février 2020 la prise à bail en BEFA d'une grande partie de l'immeuble eConic à Clichy, situé porte de Clichy afin d'y héberger dès 2022 l'ensemble des équipes de son siège social.

Valeurs associées BIC Euronext Paris +4.61%