Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic : signature de la cession du siège social Cercle Finance • 12/02/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bic annonce avoir signé avec BNP Paribas Real Estate et Citallios la vente de son siège social et du site de Bic Technologies basés à Clichy-La-Garenne, pour un montant de 175 millions d'euros, représentant une plus-value brute estimée à environ 169 millions. Lancé fin décembre 2019, l'appel d'offres remporté par BNP Paribas RE et Citallios portait sur la vente en l'état des sites Bic de Clichy représentant une emprise foncière d'environ 3,8 ha. La signature de la promesse de vente avait eu lieu le 9 novembre 2020.

Valeurs associées BIC Euronext Paris -0.55%