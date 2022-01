Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bic: second programme de rachat d'actions à composante ESG information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 09:49

(CercleFinance.com) - Bic annonce le lancement d'un second programme de rachat d'actions à composante ESG pour un montant de 40 millions d'euros, sur une période d'acquisition courant de ce 24 janvier au 22 décembre 2022 au plus tard, et à un prix d'achat maximum fixé à 100 euros.



Le programme sera réalisé par Exane BNP Paribas sur la base de l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 2021, et dans le cadre du Règlement sur les abus de marché et du Règlement délégué 'Safe Harbour Regulation'.



Dans le cadre de ce programme, la surperformance réalisée lors du rachat des titres sera allouée au Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise Bic pour l'Education pour financer des programmes de recherche liés à l'éducation.